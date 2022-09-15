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Тен Хага перед матчем с «Шерифом» в Кишинёве спрашивали, будет ли играть Роналду

Тен Хага перед матчем с «Шерифом» в Кишинёве спрашивали, будет ли играть Роналду
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал пресс-конференцию в Кишинёве накануне матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Шерифом». Один из представителей СМИ сказал, что переадресует наставнику манкунианцев главный вопрос от молдавских болельщиков – будет ли играть Криштиану Роналду?

«Извините, но молдавским болельщикам придётся подождать до завтра», – приводит ответ тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Матч «Шериф» – «Манчестер Юнайтед» состоится в четверг, 15 сентября, на стадионе «Зимбру» в Кишинёве. Начало – в 19:45 мск. Англичане стартовали в групповом этапе Лиги Европы с поражения от «Реала Сосьедад» (0:1), а «Шериф» – с выездной победы со счётом 3:0 над кипрской «Омонией».

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