Аллегри объяснил неудачный старт «Ювентуса» в ЛЧ. Команда проиграла два матча кряду

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение команды во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:2).
«Я ни в чём не виню ребят. У нас были хорошие 20 минут, и мы могли вести со счётом 2:0, но после их второго гола игра была окончена. Мы потеряли равновесие. У нас не было сил играть, а они могли забить ещё больше. К сожалению, игроков не хватает, а на поле всегда одни и те же футболисты. Дать им отдых невозможно. Нам нужно быстрое решение. Это самый сложный момент в Лиге чемпионов для нас. Поражение в первых двух играх случилось с нами впервые за десять лет. В Лиге чемпионов нам будет сложно, но само собой разумеется, что мы всё ещё можем выйти из группы», — приводит слова Аллегри официальный сайт УЕФА.
Напомним, в матче 1-го тура «Ювентус» уступил «ПСЖ». В следующем туре туринцы встретятся с «Маккаби».
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