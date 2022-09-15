Средняя результативность Месси за «ПСЖ» в Лиге чемпионов выше, чем у Мбаппе

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси в матче с «Маккаби» забил свой шестой гол за парижан в девяти матчах Лиги чемпионов.



Средняя результативность аргентинца в составе чемпионов Франции в этом турнире – 0,67 мячей за игру. Этот показатель выше, чем у другого звёздного футболиста «ПСЖ» Мбаппе (0,65 за игру). Килиан также забил с «Маккаби», а в общей сложности у него 30 точных ударов в 46 играх Лиги чемпионов за парижан.



Напомним, Мбаппе после гола в матче с «Маккаби» сравнялся по забитым мячам в матчах Лиги чемпионов с бывшим нападающим парижского клуба Эдинсоном Кавани: оба с 30 голами делят звание лучшего бомбардира французской команды в самом престижном клубном европейском турнире.



«Пари Сен-Жермен» одержал победу в Хайфе со счётом 3:1. В составе парижан отличились Месси, Мбаппе и Неймар. Команда Галтье возглавляет турнирную таблицу группы Н с шестью очками – столько же у «Бенфики», в то время как у «Ювентуса» и «Маккаби» по два поражения на старте группового этапа.

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