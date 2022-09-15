Бонуччи: болельщики заслуженно нас освистали. Сейчас важно заткнуться и работать

Капитан «Ювентуса» Леонардо Бонуччи высказался о домашнем поражении от «Бенфики» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Туринцы не набрали ни одного очка на старте турнира, ранее проиграв «ПСЖ» с тем же счётом 1:2.



«Свист наших болельщиков справедлив – мало что можно сказать в наше оправдание. Мы проиграли матч, который совершенно не должны были проигрывать. И освистали нас заслуженно. К сожалению, такой момент. Я волнуюсь по этому поводу, нечего скрывать.



Увы, в нашей игре наблюдаются спады, отключения на некоторый период, и я не могу сказать точно, с чем это связано – физика или психология. Сейчас нам важно просто заткнуться и работать. В «Ювентусе» собраны хорошие футболисты, и мы ещё можем изменить ситуацию», – приводит слова Бонуччи официальный сайт УЕФА со ссылкой на его интервью Amazon Prime.