Машину тренера «Порту» Консейсау с женой и детьми забросали камнями после 0:4 от «Брюгге»
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После домашнего поражения от бельгийского «Брюгге» со счётом 0:4 в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов неизвестные атаковали автомобиль главного тренера «Порту» Сержиу Консейсау, в котором ехал он, его жена и двое сыновей, сообщает O Jogo.
Инцидент произошёл на выезде с территории стадиона «Драгау», недалеко от клубного музея «Порту». Информации о травмах кого-то из семьи Консейсау или материальном ущербе не поступало.
При этом «Порту» отреагировал официальным заявлением на клубном сайте, в котором осудил нападение на автомобиль Консейсау и его семьи. Клуб выразил сожаление из-за отсутствия «защиты со стороны властей», назвал это «зверским актом» и призвал к скорейшему привлечению к ответственности всех виновных.
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