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Баринов: думаю, перекроют кислород и не дадут сыграть с Боснией и Герцеговиной

Баринов: думаю, перекроют кислород и не дадут сыграть с Боснией и Герцеговиной
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Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о предстоящем сборе национальной команды России, а также поделился мнением о том, состоится ли товарищеский матч с Боснией и Герцеговиной.

«С Карпиным о предстоящем сборе я не общался. Но приезд в сборную, думаю, поможет в плане перезагрузки от того, что происходит в «Локомотиве». Считаю, что сбор национальной команды нужен.

Удивился ли, что Босния и Герцеговина согласилась сыграть? Я думаю, что перекроют кислород и не дадут сыграть. Склоняюсь к тому, что матч не состоится», – приводит слова Баринова Sport24.

Напомним, ранее стало известно, что лидеры сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко и Миралем Пьянич выступили против товарищеского матча со сборной России. Игра запланирована на 19 ноября.

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