Хвича Кварацхелия установил рекорд в нынешнем сезоне Лиги чемпионов

Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия нанёс восемь ударов по воротам в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Рейнджерс» (3:0), сообщается в телеграм-канале Opta.

Хвича вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 89-й минуте. Футболист голевыми действиями не отметился. Также сообщается, что помимо восьми ударов, Кварацхелия стал лучшим в матче по касаниям в чужой штрафной (8) и выигранным единоборствам (10/16).

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» разгромил «Ливерпуль» со счётом 4:1. В следующем туре «Наполи» встретится с «Аяксом». Матч состоится 4 октября.

В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 8 матчах во всех турнирах за «Наполи», в которых записал в свой актив 4 гола и сделал 1 результативную передачу.