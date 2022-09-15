Хвича Кварацхелия установил рекорд в нынешнем сезоне Лиги чемпионов

Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия нанёс восемь ударов по воротам в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Рейнджерс» (3:0), сообщается в телеграм-канале Opta.
Хвича вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 89-й минуте. Футболист голевыми действиями не отметился. Также сообщается, что помимо восьми ударов, Кварацхелия стал лучшим в матче по касаниям в чужой штрафной (8) и выигранным единоборствам (10/16).
В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» разгромил «Ливерпуль» со счётом 4:1. В следующем туре «Наполи» встретится с «Аяксом». Матч состоится 4 октября.
В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 8 матчах во всех турнирах за «Наполи», в которых записал в свой актив 4 гола и сделал 1 результативную передачу.
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