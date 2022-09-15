Федерация футбола Киргизии отреагировала на слухи о возможной отмене матча с Россией
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В Федерации футбола Киргизии прокомментировали слухи о возможной отмене товарищеского матча с национальной командой России.
«Мы не можем комментировать российские издания, мы можем говорить только за себя. Сейчас решается вопрос, идёт переговорный процесс. О том, что игра может быть отменена, мы не в курсе. Откуда такая информация у российских коллег, это надо узнавать у них. У нас ничего такого нет. Информация про отмену матча не соответствует действительности», — приводит слова Федерации футбола Киргизии «РБ Спорт».
Ранее стало известно, что сборная России проведёт товарищеский матч со сборной Киргизии 24 сентября в Бишкеке. Кроме того, РФС достиг договорённости о проведении в ноябре выездного товарищеского матча с Ираном.
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