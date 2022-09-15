Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался о невызове в сборную России

Форвард «Зенита» Иван Сергеев ответил на вопрос о том, была ли недооценка соперника в проигранном матче Кубка России с «Крыльями Советов», а также рассказал, как отреагировал на невызов в национальную сборную.
«Никакой недооценки не было. Каждый турнир приоритетный. Сегодня больше повезло «Крыльям». Самарцы слабее, чем раньше? Это вам так кажется. Думаю, внутри команды всё так же, как и год назад. Просто пока такие результаты. Я очень благодарен за тёплый приём Самаре – мне здесь всё знакомо, много друзей осталось.
Как отреагировал на то, что не попал в расширенный список сборной? Спокойно. Что делать? Значит, надо большое работать», – приводит слова Сергеева Metaratings.
У сборной России запланирован учебно-тренировочный сбор, в ходе которого команда также должна провести товарищеский матч со сборной Киргизии (24 сентября в Бишкеке).
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