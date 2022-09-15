Тен Хаг рассказал о давлении на «Манчестер Юнайтед» после старта в Лиге Европы с поражения

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг накануне выездного матча с «Шерифом» высказался о реакции на поражение от «Реала Сосьедад», с которого манкунианцы начали путь в групповом этапе Лиги Европы.
«Давление? Оно оказывается на нас в каждом матче, независимо от результатов. Мы должны выигрывать каждую встречу. Разумеется, я понимаю ваш вопрос. Когда проигрываешь в первом туре, ты тем более должен выиграть следующий матч. Мы осознаём, в чём заключается наша задача.
«Шериф» – очень достойный соперник. Это очевидно, совершенно ясно. В прошлом году они обыграли в Лиге чемпионов мадридский «Реал» и «Шахтёр». Мы должны провести качественный матч, быть готовыми к этой игре, потому что она очень серьёзная. Постараемся одержать победу», – приводит слова тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
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