Кузманович: россиянам нужно набраться терпения – однажды всё вернётся на круги своя

Экс-полузащитник «Штутгарта», «Фиорентины», «Интера» и «Базеля» Здравко Кузманович рассказал о том, как относится к вопросу смены спортивного гражданства в контексте российских спортсменов и текущей ситуации в мире.



«Российским спортсменам нужно набраться терпения. Однажды всё вернётся на круги своя. Тут нечего даже думать: они – россияне, они родились здесь, они представляют Россию. Я не хочу много говорить на тему политики, но скажу, что российские спортсмены должны любить свою страну так, как мы, сербы, любим свою. У них нет причин менять гражданство», – цитирует Кузмановича Metaratings.



Ранее Кузманович также отметил, что россияне так редко уезжают играть в другие европейские чемпионаты, потому что дома у них всё есть – интересный чемпионат, высокая зарплата и хорошие стадионы.