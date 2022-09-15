УАФ выступила с заявлением по поводу возможного участия России в жеребьёвке отбора ЧЕ-2024

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко рассказал, что организация пытается не допустить Россию к участию в жеребьёвке Евро-2022.
«Совсем недавно мы написали письма в ФИФА и УЕФА с требованием отменить матч между Россией и Боснией и Герцеговиной, запланированный на 19 ноября. Обратились мы и в ассоциацию Боснии и Герцеговины, призвав быть солидарными со всем цивилизованным футбольным миром и отказаться от участия в этом поединке.
Было также обращение от Исполкома УАФ к коллегам из Боснии и Герцеговины, а также обращение наших футбольных легенд к игрокам и тренерам боснийской сборной с призывом отказаться от проведения матча.
Официальное решение по этой игре ещё не принято. Но мы делаем всё возможное, чтобы матч не состоялся.
Подобные действия мы предпринимаем и в отношении двух товарищеских матчей женских команд Сербии U-17 и России U-17, которые в октябре должны были состояться на Балканах.
Также сейчас мы прилагаем усилия на уровне УЕФА, цель которых — чтобы Россия не принимала участия в жеребьевке отбора Евро-2024, которая должна пройти 9 октября во Франкфурте-на-Майне. Сам турнир, напомню, будет проходить с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии», — говорится в заявлении Павелко на официальном сайте УАФ.
Ранее УЕФА отстранил сборную России от участия в стыковых матчах чемпионата мира – 2022. Кроме того, российским клубам запретили выступать в еврокубках в сезоне-2022/2023.
- 15 сентября 2022
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