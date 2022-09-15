Кутепов прокомментировал ситуацию с разговорами о потенциальном вылете «Торпедо» из РПЛ

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов после первой победы команды в сезоне — над «Сочи» в Кубке России (3:1), сообщил, что на результат клуба нужно смотреть в конце сезона.



«Мы не реагируем на эти разговоры, что «Торпедо» по-прежнему главный претендент на вылет. Результат в конце сезона всё покажет», — сказал Кутепов в интервью «РБ Спорт».



На данный момент автозаводцы находятся на последнем месте турнирной таблицы чемпионата России, имея в своём активе 1 балл. В матче 9-го тура РПЛ подопечные Николая Савичева уступили на выезде «Уралу» со счётом 0:2. Следующим оппонентом торпедовцев станет ЦСКА. Игра с армейцами состоится в субботу, 17 сентября, в «Лужниках». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 по московскому времени. На текущий момент «Торпедо» остаётся единственным клубом отечественного чемпионата, который не сумел одержать хотя бы одну победу.

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