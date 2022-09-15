В «Ростове» рассказали о травме Никиты Медведева

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов высказался о травме российского голкипера команды Никиты Медведева.
«Пока точно не знаю, что конкретно, но все серьезно. Завтра будут УЗИ и МРТ. Надеемся на лучшее», – приводит слова Кафанова «РБ Спорт».
21 июля вратарь перешёл в «Ростов». Это был его второй матч в сезоне. 1 июня Медведев продлил контракт с «Рубином». Голкипер и команда договорились о продлении контракта сроком на три года. Никита пришёл в клуб из Казани в статусе свободного агента в 2020 году. За «Рубин» провёл семь матчей. Его контракт действовал до конца сезона-2021/2022.
В августе 2020 года стало известно, что Медведев и «Локомотив» разорвали контракт по обоюдному согласию сторон. Никита перешёл в стан железнодорожников из «Ростова» перед кампанией-2017/2018. За три сезона в составе московского клуба голкипер провёл три официальных матча.
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