«Судья потерял нити игры». Стрепетов высказался о матче «Крылья» – «Зенит»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов поделился эмоциями после матча второго тура Кубка России между сине-бело-голубыми и самарскими «Крыльями Советов». Команда из Самары победила со счётом 2:0.
«Судья потерял нити игры, сейчас модно такое выражение «дать побороться», но арбитр стал допускать нарушение правил, что привело к удалению Клаудиньо. Обоюдные стычки надо было сразу приостановить, когда бразилец начал заводиться. Потом против него было нарушение. Конечно, он должен был сдержаться, но он не сдержался. И это удаление повлияло на исход матча.
В этом матче «Крылья Советов» превзошли «Зенит» в мотивации, организации. Петербуржцы вышли играть подготовительный матч перед встречей с «Динамо», надо было посмотреть резерв, ведь групповой этап позволяет экспериментировать. Вот «Зенит» и «доэкспериментировался» до поражения. Со «Спартаком» будет хорошая игра, топовый матч, в котором зенитовцы будут играть по-другому. А в Самаре надо было посмотреть тех, кто в резерве, и ко многим из них есть вопросы», – приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».
- 15 сентября 2022
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