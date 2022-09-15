Экс-тренер юношеских сборных России: Гулиев мог повторить путь Головина

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха предположил, кто из бывших подопечных мог повторить путь полузащитника «Монако» Александра Головина в футболе.



«Ребят с простым характером в сборных практически нет. Они выигрывают конкуренцию у сверстников, начиная с малого возраста добиваются какого-то прогресса. Просто так в сборную никого не берут. Необходимо проявлять себя, чтобы на тебя обращали внимание. По самоотдаче, по количеству высокоинтенсивных действий Гулиев был одним из лучших игроков у нас в команде. Он способен был играть и на европейском уровне. Всё, что мы о нём знаем, это подтверждало.



Мы имели всесторонние данные по двигательной активности как нашей команды, так и соперников. Сопоставляя их, понимали, куда движется футбол – в сторону интенсивности. Гулиев соответствовал этим критериям. По своей физиологии он мог выполнять очень большой объём работы: не просто бегать в одном темпе энное количество километров, а выполнять те высокоинтенсивные действия, которые сегодня предполагают успешное выступление на высоком уровне. У него для этого всё было. Думаю, он мог повторить путь Головина. Но южные ребята от природы более вспыльчивые, менее уравновешенные. Это тоже сыграло свою роль», – рассказал Хомуха в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.



Полностью интервью читайте в ближайшее время на «Чемпионате».