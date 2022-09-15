Баринов: Матч со «Спартаком» не является особенным
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Российский полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов высказал мнение, что для него игра с московским «Спартаком» не является особенной
«Матч со «Спартаком» для меня не является особенным. Для меня сейчас каждый матч особенный. Я эту историю перерос, мне уже 26», – приводит слова Баринова Sport24.
Вчера, 14 сентября, в матче группового этапа Кубка России сезона-2022/2023 «Локомотив» играл с «Краснодаром». Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Основное время противостояния завершилось со счётом 2:2, в серии пенальти сильнее оказались хозяева поля.
В ближайшем туре РПЛ «железнодорожники» в гостях проведут матч с московским «Спартаком». Игра состоится в ближайшее воскресенье, 18 сентября, в 19:00 мск.
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