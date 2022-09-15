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Экс-тренер «золотой» сборной России: некоторых чемпионов Европы встречаю во второй лиге

Экс-тренер «золотой» сборной России: некоторых чемпионов Европы встречаю во второй лиге
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Бывший главный тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха рассказал о потерянных талантах из числа чемпионов и вице-чемпионов Европы среди юношей.

«Я не буду переходить на личности. Но есть ребята, у которых я предполагал гораздо более радужное будущее при правильном подходе к делу. А мы теперь с ними встречаемся на полях, в качестве соперников. Во второй лиге. Хотя по потенциалу они способны были играть в РПЛ, у меня в этом не было никаких сомнений. Но очень много факторов влияет на молодых футболистов.

Неадекватные зарплаты? Это тоже сильно влияет. Можно получать деньги и при этом повышать требования к себе. А можно, наоборот, снижать. Многое зависит от того, кто окружает молодого футболиста, как направляет, ведёт с ним работу. Сегодня игроки в большей степени прислушиваются к своим представителям, чем к тренерам», — рассказал Хомуха в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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