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Эрлинг Холанд забил в текущем сезоне больше, чем вся дортмундская «Боруссия»

Эрлинг Холанд забил в текущем сезоне больше, чем вся дортмундская «Боруссия»
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Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в этом сезоне забил больше голов во матчах чемпионата и Лиги чемпионов УЕФА, чем весь состав дортмундской «Боруссии».

На счету Холанда в этом сезоне уже 13 голов во всех турнирах, вся «Боруссия» же забила за этот промежуток только 12 мячей.

Вчера, 14 августа, состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» принимал на стадионе «Этихад Стэдиум» дортмундскую «Боруссию». Победу в игре отпраздновали «горожане», а победный мяч забил Холанд, огорчив, таким образом, бывший клуб.

Гол Холанд забил на 84-й минуте встречи после передачи Жоау Канселу. После забитого мяча нападающий не только решил не праздновать забитый мяч, который в итоге принёс его команде три очка, но и извинился перед гостевым сектором немецких болельщиков.

Как Холанд вообще так извернулся?! Был главным неудачником игры, но вытащил «Сити». Видео Как Холанд вообще так извернулся?! Был главным неудачником игры, но вытащил «Сити». Видео
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