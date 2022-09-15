Эрлинг Холанд забил в текущем сезоне больше, чем вся дортмундская «Боруссия»

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в этом сезоне забил больше голов во матчах чемпионата и Лиги чемпионов УЕФА, чем весь состав дортмундской «Боруссии».
На счету Холанда в этом сезоне уже 13 голов во всех турнирах, вся «Боруссия» же забила за этот промежуток только 12 мячей.
Вчера, 14 августа, состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» принимал на стадионе «Этихад Стэдиум» дортмундскую «Боруссию». Победу в игре отпраздновали «горожане», а победный мяч забил Холанд, огорчив, таким образом, бывший клуб.
Гол Холанд забил на 84-й минуте встречи после передачи Жоау Канселу. После забитого мяча нападающий не только решил не праздновать забитый мяч, который в итоге принёс его команде три очка, но и извинился перед гостевым сектором немецких болельщиков.
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