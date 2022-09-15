Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Пиняев: чувствую себя даже лучше, чем было до этого

Сергей Пиняев: чувствую себя даже лучше, чем было до этого
Комментарии

Российский нападающий самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев прокомментировал победу над «Зенитом» в матче 2-го тура группового этапа Кубка России.

«Старались сыграть на классе, победить ради наших болельщиков, которые пришли и бросили свои дела, чтобы в будний день попасть на матч. Думаю, никто не пожалел. Первые минуты всегда самые сложные, но никакого эмоционального давления не было. «Зенит» – такой же соперник, как и все, на любого мы выходим с полным настроем.

Моё состояние? Вы же видите, что выхожу в стартовом составе. Стараюсь, бегаю, ничего не беспокоит. Наверное, чувствую себя даже лучше, чем было до этого», – приводит слова Пиянева Metaratings.

Напомним, 20 июля Пиняева госпитализировали из-за того, что во время тренировки он упал, почувствовав боль и слабость. В клинике сделали рентген и диагностировали пневмоторакс. 4 сентября он впервые вышел на поле во время матча Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:1).

Новость по теме
Пиняев объяснил, почему решил отказаться от вызова в молодёжную сборную России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022