Корниленко прокомментировал сенсационную победу «Крыльев Советов» над «Зенитом»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко после победы над «Зенитом» в матче группового этапа Фонбет Кубка России (2:0) выразил надежду, что теперь и в РПЛ дела у команды наладятся.

«Очень нужная победа. Я в первую очередь хотел бы наших болельщиков поздравить. Мы давно дома не выигрывали. Победа над «Зенитом», конечно, вдвойне приятна. Собралось не так много зрителей, как нам хотелось бы, но спасибо всем, кто пришел сегодня. Команде спасибо, что порадовали хорошей игрой. Поэтому всех поздравляю.

Мы очень надеемся, что эта победа стать для «Крыльев Советов» глотком свежего воздуха в сезоне в целом и спроецироваться на чемпионат. Приехали новички, которых мы долго ждали, сегодня они уже дебютировали. Получили практику те ребята, кто не всегда играют. Надеемся, что с этими положительными эмоциями теперь так же будем выступать и в чемпионате», — сказал Корниленко в интервью «Матч ТВ».

Напомним, в прошлом туре группового этапа Кубка России самарские «Крылья Советов» проиграли «Спартаку» со счётом 0:1, а санкт-петербургский «Зенит» одержал победу в матче с «Факелом» (2:0).