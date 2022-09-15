Гвардиола похвалил Беллингема после победы «Манчестер Сити» над «Боруссией» Д

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола похвалил английского хавбека дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема после матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
Встреча между командами прошла вчера, 14 сентября, в Манчестере на стадионе «Этихад» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. В начале второго тайма 19-летний Беллингем вывел «шмелей» вперёд, однако затем «горожане» смогли переломить ход игры. Точными ударами отметились защитник Джон Стоунз и форвард Эрлинг Холанд.
«Джуд Беллингем – исключительный, великолепный игрок. Я думаю, что все это знают, и не только потому что вам это говорит главный тренер «Манчестер Сити»! Каждый знает, что Беллингем является топ-футболистом», — приводит слова Гвардиолы авторитетный инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на журналиста Тома Янга.
Напомним, Беллингем стал игроком дортмундской «Боруссии» летом 2020 года. В сезоне-2022/23 англичанин забил 2 гола в 8 матчах за команду во всех турнирах.
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