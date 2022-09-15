Виталий Дьяков: некоторые медийные команды сильнее клубов Второй лиги

Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался о медиафутболе.



«Не скажу, что все команды Второй лиги слабее медийных клубов, но некоторые медийные команды действительно сильнее по уровню некоторых представителей этого дивизиона. Однако в целом уровень Второй лиги действительно упал по сравнению с тем, что было 10–20 лет назад — это 100%. Я помню себя ребёнком, как ходил на матчи «Кубани» и подавал мячи — это был совсем другой уровень. Я сам поиграл потом на этом уровне. Это несопоставимо с нынешним временем. Причём это касается и Первой лиги, и РПЛ. В целом уровень российского футбола сейчас упал.



Если кто‑то думает, что в Медиалиге играют одни блогеры и актёры, то ошибаются. Здесь 90% — это футболисты, которые прошли какую‑то школу, были в академиях, а кто‑то даже поварился в низших дивизионах. Определённо, класс у игроков какой‑то есть, просто они непрофессионалы. Они не проходят полноценных сборов, мы не тренируемся пять дней в неделю и априори не можем быть в такой же форме, как профессиональные команды. Тем не менее здесь есть хорошие ребята, у которых не получилось по каким‑то причинам заиграть, но стало много молодых ребят. Некоторые футболисты чуть старше 20 лет приходят и хотят играть в Медиалиге, но не хотят выступать за команды из Второй», – приводит слова Дьякова «Матч ТВ».