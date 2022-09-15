Аллегри: не чувствую, что моё место на посту наставника «Ювентуса» находится в опасности

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри порассуждал на тему сохранения своей должности в туринской команде после её второго подряд поражения в Лиге чемпионов.
Напомним, вчера, 14 сентября, прошёл матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между туринским «Ювентусом» и лиссабонской «Бенфикой». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу португальского клуба. Для «старой синьоры» это поражение стало вторым в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Туринская команда в предыдущем туре уступила «ПСЖ» (1:2). В следующем матче турнира туринцы встретятся с «Маккаби».
«Я не чувствую, что моё место на посту наставника «Ювентуса» находится в опасности. Таким моменты в футболе – это нормально.
Нам нужно много работать и менять ситуацию. К тому же большая часть наших футболистов травмирована», — цитирует Аллегри знаменитый инсайдер Фабрицио Романо.
Аллегри во второй раз возглавил «Ювентус» в апреле 2021 года. Первый период работы специалиста с туринцами пришёлся на период с 2014 по 2019 годы.
- 15 сентября 2022
-
07:44
-
07:36
-
07:23
-
07:18
-
07:00
-
06:54
-
06:47
-
06:41
-
06:37
-
06:23
-
06:16
-
05:40
-
05:34
-
05:31
-
05:17
-
04:56
-
04:43
-
04:40
-
04:29
-
04:25
-
04:07
-
04:07
-
03:50
-
03:47
-
03:41
-
03:32
-
03:25
-
03:21
-
03:06
-
03:03
-
02:51
-
02:47
-
02:40
-
02:28
-
02:09