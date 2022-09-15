Аллегри: не чувствую, что моё место на посту наставника «Ювентуса» находится в опасности

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри порассуждал на тему сохранения своей должности в туринской команде после её второго подряд поражения в Лиге чемпионов.

Напомним, вчера, 14 сентября, прошёл матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между туринским «Ювентусом» и лиссабонской «Бенфикой». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу португальского клуба. Для «старой синьоры» это поражение стало вторым в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Туринская команда в предыдущем туре уступила «ПСЖ» (1:2). В следующем матче турнира туринцы встретятся с «Маккаби».



«Я не чувствую, что моё место на посту наставника «Ювентуса» находится в опасности. Таким моменты в футболе – это нормально.

Нам нужно много работать и менять ситуацию. К тому же большая часть наших футболистов травмирована», — цитирует Аллегри знаменитый инсайдер Фабрицио Романо.

Аллегри во второй раз возглавил «Ювентус» в апреле 2021 года. Первый период работы специалиста с туринцами пришёлся на период с 2014 по 2019 годы.