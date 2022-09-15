Мудрик: каждый парень мечтает об английской Премьер-лиге

Хавбек донецкого «Шахтёра» Михаил Мудрик рассказал, что счастлив играть за свою нынешнюю команду и порассуждал на тему продолжения карьеры в АПЛ.

«Каждый парень мечтает об английской Премьер-лиге. Это топ-лига, и все хотят играть в ней. Но спекуляции прошли, и я должен двигаться вперед и сосредоточиться на «Шахтёре», а зимой мы посмотрим, что произойдёт.

Было много дискуссий о трансфере и клубах, которые хотят заполучить меня, но это нормально. Сейчас я нахожусь в «Шахтёре» и хочу играть в этой команде. Я люблю этот клуб. Я люблю каждого парня в этой команде. «Шахтёр» для меня – родной дом, но я хочу всегда совершенствоваться и достигать новых целей. Сейчас все мои мысли только о «Шахтёре», но зимой посмотрим», — приводит слова Мудрика CBS Sports.

Напомним, что перед зимним трансферным окном – 2022 к 21-летнему украинскому футболисту проявляли интерес «Севилья» и «Брентфорд». Испанский клуб лишь добавил игрока в шорт-лист, а англичане предложили € 12 млн, но получили отказ. В августе 2022 года к Мудрику появился интерес от «Арсенала» и «Эвертона», однако ни одна из сделок не была закрыта.

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