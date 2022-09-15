Камбэк «Ман Сити» в матче с «Боруссией», рекорд Кварацхелии в ЛЧ. Главное к утру

«Манчестер Сити» одержал волевую победу над дортмундской «Боруссией», грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия установил рекорд Лиги чемпионов, СКА вырвал победу у «Локомотива» в матче Континентальной хоккейной лиги. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Гол Холанда принёс «Ман Сити» победу в матче с «Боруссией» Д.
2. Хвича Кварацхелия установил рекорд в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.
3. СКА на 59-й минуте вырвал победу в матче с «Локомотивом», выиграв в шестой раз подряд.
4. УАФ выступила с заявлением по поводу возможного участия России в жеребьёвке отбора ЧЕ-2024.
5. «Реал» обыграл «РБ Лейпциг», забив первый гол на 80-й минуте.
6. Никитин об игре ХК «Локомотив»: лучше лицо в крови, чем в соплях. У нас пока всё в соплях.
7. Федерация футбола Киргизии отреагировала на слухи о возможной отмене матча с Россией.
8. ЦСКА дважды отыгрался в матче с «Витязем» и одержал четвёртую победу в сезоне.
9. Определились полуфинальные пары Евробаскета-2022.
10. «Полное неуважение к спортсмену». Неймар раскритиковал арбитра после матча Лиги чемпионов.
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