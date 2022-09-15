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Защитник «Крыльев» Горшков: без своих бразильцев «Зенит» не так уж страшен

Защитник «Крыльев» Горшков: без своих бразильцев «Зенит» не так уж страшен
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Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков высказался о победе своей команды над «Зенитом» в матче группового этапа Фонбет Кубка России (2:0).

«Мы перешли в привычную для себя схему с четырьмя защитниками, уже в начале были хорошие подходы. Дальше на кураже разыгрывались и победили. Эмоции прекрасные, но уже завтра надо о «Ростове» думать.

Конечно, все сегодня видели, что без своих бразильцев «Зенит» не так уж страшен … Конечно, классная команда с игроками сборной России, но с бразильцами они на голову сильнее. У них играли люди, которые мало играют, они хотели доказывать, но я уверен, что игра в Петербурге будет не менее интересной», — сказал Горшков в интервью Metaratings.

Напомним, в прошлом туре группового этапа Кубка России самарские «Крылья Советов» проиграли «Спартаку» со счётом 0:1, а санкт-петербургский «Зенит» одержал победу в матче с «Факелом» (2:0).

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