Защитник «Крыльев» Горшков: без своих бразильцев «Зенит» не так уж страшен

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков высказался о победе своей команды над «Зенитом» в матче группового этапа Фонбет Кубка России (2:0).
«Мы перешли в привычную для себя схему с четырьмя защитниками, уже в начале были хорошие подходы. Дальше на кураже разыгрывались и победили. Эмоции прекрасные, но уже завтра надо о «Ростове» думать.
Конечно, все сегодня видели, что без своих бразильцев «Зенит» не так уж страшен … Конечно, классная команда с игроками сборной России, но с бразильцами они на голову сильнее. У них играли люди, которые мало играют, они хотели доказывать, но я уверен, что игра в Петербурге будет не менее интересной», — сказал Горшков в интервью Metaratings.
Напомним, в прошлом туре группового этапа Кубка России самарские «Крылья Советов» проиграли «Спартаку» со счётом 0:1, а санкт-петербургский «Зенит» одержал победу в матче с «Факелом» (2:0).
- 15 сентября 2022
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