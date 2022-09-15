Президент «Урала» Иванов заявил, что остался недоволен матчем команды с ЦСКА

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался об итогах матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА (1:2).
«Была непроигрышная игра. Так получилось, но играли хорошо. Из последних результатов команды недоволен только этой игрой», — сказал Иванов в интервью «РБ Спорт».
В прошлом туре турнира армейцы оказались сильнее московского «Торпедо» — 2:0, а екатеринбургский клуб одолел «Сочи» (2:0). Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак».
ЦСКА и «Урал» уже встречались в этом сезоне. Московская команда дома одержала победу со счётом 2:0.
«Урал» в 9 матчах РПЛ набрал 4 очка и на данный момент занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. Следующим оппонент клуба из Екатеринбурга будет «Ахмат». Встреча с грозненцами состоится в субботу, 17 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 12:00 мск.
- 15 сентября 2022
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