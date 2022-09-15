Аллан Макгрегор сыграл в ЛЧ за «Рейнджерс» в трёх разных десятилетиях

Голкипер «Рейнджерс» Аллан Макгрегор сыграл за свою команду сразу в трёх разных десятилетиях в Лиге чемпионов УЕФА.
Его дебютный матч в ЛЧ за клуб из Шотландии состоялся в 2007 году. Это первое десятилетие. Во втором десятилетии он сыграл уже в 2010 году в турнире. А первый матч в третьем десятилетии для него состоялся вчера, 14 сентября. Это был матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов в рамках группы А между «Рейнджерс» и «Наполи». Команды играли на стадионе «Айброкс». Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу гостей.
Первый гол на 68-й минуте забил полузащитник неаполитанцев Маттео Политано. Он реализовал пенальти. За девять минут до этого хавбек Пётр Зелиньски не реализовал 11-метровый удар, который пришлось перебить. Первую попытку поляк также не забил. Во втором тайме игрок шотландского клуба Джеймс Сэндс за три минуты получил две жёлтые карточки и был удалён с поля. Голами в составе итальянского клуба также отметились Джакомо Распадори и Тангай Н'Домбеле.
- 15 сентября 2022
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