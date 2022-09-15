Юшин: «Урал» заслужил ничью с ЦСКА. Обидно, что пропустили мяч в самой концовке встречи

Нападающий «Урала» Александр Юшин прокомментировал поражение своей команды в матче группового этапа Кубка России с московским ЦСКА. Встреча завершилась победой армейской команды со счётом 2:1.

«Урал» заслужил ничью. Были хорошие моменты и у нас, и у ЦСКА. На гол мы точно наиграли, но немного не дотерпели в конце матча. Обидно, что пропустили гол в самой концовке встречи», — передаёт слова Юшина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, в прошлом туре группового этапа Кубка России армейцы оказались сильнее московского «Торпедо» — 2:0, а екатеринбургский клуб одолел «Сочи» (2:0). Таким образом, у ЦСКА теперь 6 очков в активе, у «Урала» — 3. Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак».