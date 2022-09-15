Александр Юшин: нейтрально отношусь к Fan ID. Моё дело — играть, а не обсуждать всё это
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Нападающий «Урала» Александр Юшин высказался по поводу Fan ID. Он отметил, что нейтрально относится к подобному нововведению.
«Видно, что болельщикам неприятна вся эта ситуация с паспортом болельщика. Да, естественно, приятно играть, когда много болельщиков на стадионе, но моё дело — это не обсуждать Fan ID, а выходить на поле и играть. Поэтому я нейтрально к этому отношусь», — передаёт слова Юшина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Уже со старта РПЛ-2022/2023 Fan ID требуется для посещения пяти стадионов: «Екатеринбург Арена», «Нижний Новгород», «Ростов Арена», «Солидарность Самара Арена» и «Фишт». Известно, что на остальных аренах система Fan ID появится в весенней части сезона-2022/2023.
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