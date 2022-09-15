Гайич — о первом голе за ЦСКА: доиграл момент до конца. Чувствовал, мяч окажется в воротах

Сербский футболист московского ЦСКА Милан Гайич поделился эмоциями от первого гола в составе московского клуба. Он забил свой дебютный мяч в матче Кубка России с «Уралом» (2:1) и принёс своей команде победу.



«В матче с «Краснодаром» мой гол не засчитали. Тогда я действительно вбежал в штрафную немного раньше. С «Уралом» я всё-таки смог забить гол, удача была на моей стороне — чему очень счастлив. Я доиграл момент до конца. Чувствовал, что мяч окажется в воротах.



Что касается празднования гола, в прошлый раз все ребята шутили над тем, как я решил отпраздновать. Сказал, если забью в следующий раз, сделаю тоже самое: просто прыгну на поле. Планировал забить именно в матче с «Уралом»? Я вообще не думал, что немедленно забью в следующем же матче! Все ребята решили запрыгнуть на меня и отпраздновать его вместе. Большое удовольствие, когда твои партнёры так тебя поддерживают», — сказал Гайич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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