«Так устроен футбол в России». Хомуха объяснил, почему не востребован в РПЛ

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха объяснил, почему за 12 лет тренерской практики никогда не работал в в клубах Российской Премьер-Лиги и Первой лиги.
«Так устроен наш российский футбол. Я думаю, все понимают: для меня моя независимость как тренера является определяющей. Для меня спортивная составляющая всегда была в приоритете. И никто не мог мне указывать: кто будет играть, как и что я должен делать. А сегодня наш тренерский цех не всегда независим в принятии своих решений. Поэтому в российском футболе и появилось выражение «завести тренера». Меня никто никуда не заводит. Видимо, по этой причине ко мне и нет интереса. За 11 лет ни одного приглашения из Премьер-Лиги», — рассказал Хомуха в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 15 сентября 2022
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