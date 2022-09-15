Рауш: большие проблемы со здоровьем начались именно в России

Бывший защитник московского «Динамо» Константин Рауш высказался по поводу травмы, которая помешала ему лучше проявить себя в России. По мнению футболиста, именно повреждение стало основным фактором, который не позволил ему заиграть в «Динамо».
«Мог бы добиться большего, если бы не перешёл в «Динамо»? Я не жалею ни о чем. Да, большие проблемы начались именно в России. Но здоровье могло подвести, играй я где угодно: в Германии, Турции — не важно. Наверное, нагрузки за 15 лет карьеры дали о себе знать. Так вышло — спина не выдержала.
Перепробовал все варианты, чтобы вылечить медикаментозно. Вариант операции возникал много раз, но ни один из врачей, с которыми я консультировался, на ней не настаивал. Сам я тоже не особо хотел ложиться под нож.
Единственная причина, почему не получилось в «Динамо» — это травма? Да, она мешала мне, даже когда мог играть — её риск всё равно сидел голове», — приводит слова Рауша Sport24.
Напомним, Константин Рауш выступал за московское «Динамо» с января 2018 года по декабрь 2020-го. За это время он провёл в составе команды 48 матчей, забил 2 гола и отдал 8 результативных передач. На его счету также 4 матча в составе сборной России. Футболист должен был поехать в составе национальной команды на ЧМ-2018, но в последний момент получил травму, из-за которой пропустил турнир.
- 15 сентября 2022
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