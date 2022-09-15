Потрясающий гол Холанда — в видеообзоре матча «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д
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14 сентября состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023 — «Манчестер Сити» принял на своём поле дортмундскую «Боруссию». Встреча проходила на стадионе «Этихад Арена» и завершилась волевой победой хозяев со счётом 2:1. Примечательно, что победный гол забил форвард «Сити» Эрлинг Холанд, ранее выступавший за «Боруссию».
Видеообзор матча:
В первом тайме команды отличиться не смогли. Во втором тайме, на 56-й минуте матча, полузащитник дортмундцев Джуд Беллингем вывел свою команду вперёд. Лишь в концовке встречи команда Гвардиолы смогла сравнять счёт — на 80-й минуте отличился Джон Стоунз, а на 84-й минуте голом отметился Эрлинг Холанд. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Манчестер Сити».
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