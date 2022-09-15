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Потрясающий гол Холанда — в видеообзоре матча «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д

Потрясающий гол Холанда — в видеообзоре матча «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д
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14 сентября состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023 — «Манчестер Сити» принял на своём поле дортмундскую «Боруссию». Встреча проходила на стадионе «Этихад Арена» и завершилась волевой победой хозяев со счётом 2:1. Примечательно, что победный гол забил форвард «Сити» Эрлинг Холанд, ранее выступавший за «Боруссию».

Видеообзор матча:

В первом тайме команды отличиться не смогли. Во втором тайме, на 56-й минуте матча, полузащитник дортмундцев Джуд Беллингем вывел свою команду вперёд. Лишь в концовке встречи команда Гвардиолы смогла сравнять счёт — на 80-й минуте отличился Джон Стоунз, а на 84-й минуте голом отметился Эрлинг Холанд. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Манчестер Сити».

Как Холанд вообще так извернулся?! Был главным неудачником игры, но вытащил «Сити». Видео Как Холанд вообще так извернулся?! Был главным неудачником игры, но вытащил «Сити». Видео
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