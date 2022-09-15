«Каждый имеет право играть в футбол». Рауш высказался об отстранении России

Бывший защитник московского «Динамо» Константин Рауш высказался по поводу отстранения России от международных соревнований. По его мнению, такое решение несправедливо, ведь нельзя связывать спорт и политику.

«Не хочу лезть в политику, но не понимаю ситуации, когда кому-то запрещают участвовать в спортивных соревнованиях. Я считаю, что каждый имеет право играть в футбол, теннис или любой другой вид спорта. Для меня спорт и политика не связаны друг с другом», — приводит слова Рауша Sport24.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных соревнований из-за политической ситуации в мире. Рауш в своё время выступал за сборную России, в составе которой успел провести 4 матча.