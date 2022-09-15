Видеообзор матча Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Селтик»

Вчера, 14 сентября, состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встретились донецкий «Шахтёр» и шотландский «Селтик». Игра прошла на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве (Польша) и завершилась со счётом 1:1.
Видеообзор матча «Шахтёр» — «Селтик»:
«Селтик» вышел вперёд уже на 10-й минуте матча — защитник «Шахтёра» Бондаренко срезал мяч в собственные ворота. Но уже через 19 минут Михаил Мудрик восстановил равенство на табло, ворвавшись в штрафную и мощно пробив под перекладину.
В 1-м туре донецкий клуб разгромно обыграл «РБ Лейпциг» со счётом 4:1. Таким образом, «горняки» набрали четыре очка в двух матчах. «Селтик» же в первой игре нового сезона Лиги чемпионов уступил «Реалу» со счётом 0:3. Шотландский коллектив набрал одно очко за два тура.
- 15 сентября 2022
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