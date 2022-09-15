Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеообзор матча Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Селтик»

Видеообзор матча Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Селтик»
Комментарии

Вчера, 14 сентября, состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встретились донецкий «Шахтёр» и шотландский «Селтик». Игра прошла на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве (Польша) и завершилась со счётом 1:1.

Видеообзор матча «Шахтёр» — «Селтик»:

«Селтик» вышел вперёд уже на 10-й минуте матча — защитник «Шахтёра» Бондаренко срезал мяч в собственные ворота. Но уже через 19 минут Михаил Мудрик восстановил равенство на табло, ворвавшись в штрафную и мощно пробив под перекладину.

В 1-м туре донецкий клуб разгромно обыграл «РБ Лейпциг» со счётом 4:1. Таким образом, «горняки» набрали четыре очка в двух матчах. «Селтик» же в первой игре нового сезона Лиги чемпионов уступил «Реалу» со счётом 0:3. Шотландский коллектив набрал одно очко за два тура.

Новость по теме
Игрок «Шахтёра»: мы прекрасно чувствуем себя в Польше, на трибунах много украинцев
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022