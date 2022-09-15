Защитник ЦСКА Гайич рассказал, как поспорил с Бактиёром Зайнутдиновым
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Сербский футболист московского ЦСКА Милан Гайич рассказал о споре с полузащитником красно-синих Бактиёром Зайнутдиновым. Он поделился подробностями пари.
«Ещё у меня был спор с Бахой. Зайнутдинов сказал, если я забью, сделает мне подарок. Я забил «Уралу», а он говорит: «Нет! Спор был на то, что ты забьёшь из-за штрафной, а гол «Уралу» — не такой». Я считаю, это нечестно!», — сказал Гайич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Напомним, накануне ЦСКА одержал победу над «Уралом» (2:1) во 2-м туре Кубка России по футболу. Команда продолжает лидировать в своей группе. Сербский футболист московского ЦСКА Милан Гайич забил гол, который принёс красно-синим победу на последних минутах матча.
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