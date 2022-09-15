Алип: удался ли «Зениту» старт сезона? Мне нечего сказать. Я мало играю, не влияю на матчи

Казахстанский защитник «Зенита» Нуралы Алип заявил, что не может оценивать старт нового сезона в исполнении сине-бело-голубых, так как практически не имеет игровой практики.
«Насколько «Зениту» удался старт нового сезона? Мне особо нечего сказать. Я мало играю. Так что не влиял на матчи.
Есть ли эмоции от очередного трофея с «Зенитом» — Суперкубка? Конечно. Со «Спартаком» же всегда матчи принципиальные. Победить их «Зениту» особенно приятно», — приводит слова Алипа «РБ Спорт».
В новом сезоне Российской Премьер-Лиги Нуралы Алип дважды вышел на поле, суммарно проведя в игре 46 минут. Тем не менее, на счету казахстанского футболиста два полных матча в составе «Зенита» в Кубке России. При этом Алип выиграл с петербуржцами чемпионат России, два товарищеских турнира и Суперкубок страны.
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