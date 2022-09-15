Гайич: может, это просто слова, но ЦСКА — реально большая семья. Мы голодны до футбола

Сербский футболист московского ЦСКА Милан Гайич поделился мнением об атмосфере в московском клубе.
«Может, для кого-то это просто слова, но ЦСКА — реально большая семья. У нас много молодых игроков, которые любят друг друга подкалывать, кайфуют, когда выходят на поле. Мы голодны до футбола: хотим играть и побеждать.
Классно находиться в ЦСКА, в этой семье. Мы видимся каждый день, вместе работаем на базе. Сейчас мы узнали друг друга намного лучше. До начала сезона я говорил: нужно время, чтобы создать настоящий коллектив. ЦСКА хорошо начал, но нам нужно быть ещё лучше. Сейчас дела у ЦСКА идут хорошо.
В защите ЦСКА мы говорим на всех языках сразу (смеётся). Иногда реально друг друга не понимаем. Моё счастье, что я немного понимаю испанский. Владея испанским, проще общаться с Виллианом Рошей, Мединой, Мойзесом — хотя он находится на противоположной бровке и нам почти не нужно разговаривать друг с другом. Неважно, на каком языке ты разговариваешь. Нужно просто помогать друг другу на поле, подсказывать, потому что это помогает другим становиться лучше», — сказал Гайич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 15 сентября 2022
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