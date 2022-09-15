Хомуха — о защитнике ЦСКА Карпове: видимо, Вадиму показалось, что он всего добился
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Бывший главный тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха высказал мнение о причинах игрового застоя защитника ЦСКА Вадима Карпова.
«Видимо, ему показалось, что всего добился. Но, как показывает жизнь, он сильно заблуждался. И чем быстрее Карпов это поймёт, тем для него же лучше. Время, чтобы исправить ситуацию, у Вадима ещё есть. Если он это сделает, возможно, и выйдет на хороший уровень», — рассказал Хомуха в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Карпов является воспитанником ЦСКА. Он стал первым игроком 2002 года рождения, сыгравшим в чемпионате России по футболу. Действующий контракт футболиста рассчитан до 2025 года. Прошлый сезон футболист провёл в «Текстильщике» на правах аренды.
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