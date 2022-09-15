Видеообзор неожиданного поражения «Ювентуса» в матче Лиги чемпионов с «Бенфикой»

Вчера, 14 сентября, состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» — «Бенфика». Встреча проходила в Турине (Италия) и завершилась со счётом 2:1 в пользу португальского клуба. Примечательно, что хозяева забили быстрый гол на четвёртой минуте, а после этого гости добыли волевую победу.

Видеообзор матча «Ювентус» — «Бенфика»:

«Ювентус» быстро распечатал ворота соперника, забив уже на четвёртой минуте. За «старую синьору» отличился поляк Аркадиуш Милик, однако гости ответили на один мяч соперника своими двумя. Под конец первого тайма Жоау Мариу сравнял счёт, а в начале второго отрезка игры бразилец Давид Нерес вывел гостей вперёд. Финальный свисток арбитра зафиксировал неожиданную победу «Бенфики».

Для «Ювентуса» это поражение стало вторым в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Туринская команда в предыдущем туре уступила «ПСЖ» (1:2). Лиссабонская «Бенфика» же набрала шесть очков из шести возможных за два матча, в начале турнира переиграв «Маккаби» из Хайфы — 2:0.