Пантелеев: в «Спартаке» мне не давали шансов закрепиться в основе

Воспитанник «Спартака» Владислав Пантелеев заявил, что ему не давали шансов закрепиться в основной команде красно-белых, за которую он провёл всего два матча. После ухода из структуры «Спартака» футболист выступал за казанский «Рубин», а сейчас защищает цвета тульского «Арсенала».
«Я приходил в академию «Спартака» крайним полузащитником, потому что по стилю игры уходил в центр и бил по воротам. У меня с детства был поставленный удар, но отсутствовала скорость, плюс я не владел бешеным дриблингом. Когда меня хотели отчислить, поставили ультиматум: «Останешься, если будешь играть центрального защитника, а не крайнего хавбека. Ты можешь начать атаку классным пасом, пробить издали».
Я отлично отношусь к «Спартаку». Нет никаких обид, претензий – только могу поблагодарить, что меня туда взяли, вырастили. Каррера выпустил меня в Кубке России, я хорошо провёл игру, потом вышел с «Уфой». Но мне не давали шансов, чтобы закрепиться в основе. Поэтому я хотел уйти в команду Премьер-Лиги и дождался предложения «Рубина». Не видел перспектив оставаться в «Спартаке» в 22 года. Я отыграл около 100 матчей в ФНЛ, показал мощную результативность и думал о шаге вперёд. Помог Курбан Бердыев, который в то время тренировал в Казани», — приводит слова Пантелеева Kick.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего Пантелеева в € 400 тыс.
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