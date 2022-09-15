Хомуха: российские тренеры работают в РПЛ качественнее иностранцев

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха высказал мнение о приглашении в РПЛ малоизвестных тренеров-иностранцев и работе соотечественников.



«Меня воодушевляют примеры некоторых коллег. Первые три места в чемпионате занимают российские тренеры — Семак, Федотов, Карпин. Они показывают, что мы не только не уступаем иностранцам, а в чём-то даже лучше их подготовлены. На данный момент наши специалисты в РПЛ работают более качественно, чем тренеры из Европы.



Работа Федотова вызывает уважение. Не имея такого состава, как у «Зенита», ЦСКА продолжает бороться за чемпионство. Сейчас и Карпин с большой долей молодых футболистов в «Ростове» добивается результата. Это ещё одно доказательство того, что наши тренеры способны конкурировать, по крайней мере в Премьер-Лиге», — рассказал Хомуха в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.