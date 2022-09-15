Видеообзор разгромной победы «Наполи» в матче Лиги чемпионов с «Рейнджерс»

Вчера, 14 сентября, состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Рейнджерс» — «Наполи». Встреча проходила на стадионе «Айброкс» в Шотландии и завершилась победой гостей со счётом 3:0. Примечательно, что в составе «Наполи» практически весь матч провёл экс-игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия — он вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 89-й минуте.

Видеообзор матча «Рейнджерс» — «Наполи»:

Первый гол на 68-й минуте забил полузащитник неаполитанцев Маттео Политано. Он реализовал пенальти. Во втором тайме игрок шотландского клуба Джеймс Сэндс за три минуты получил две жёлтые карточки и был удалён с поля. Голами в составе итальянского клуба также отметились Джакомо Распадори и Тангай Н'Домбеле.