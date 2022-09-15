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«Это доносительство». «Краснодар» объявил бойкот «Матч ТВ»

«Это доносительство». «Краснодар» объявил бойкот «Матч ТВ»
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Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг раскритиковал «Матч ТВ». По словам функционера, сотрудники телеканала «из-за угла» сняли нападающего «быков» Джона Кордобу, который нелестно отозвался о судьях. Позже они отправили эту запись в КДК, сделав перевод на русский язык. Клуб расценил это как доносительство и объявил бойкот телеканала, за исключением обязательств, предусмотренных по контракту РПЛ.

«Наш игрок, Джон Кордоба, лишён работы на две игры. Из-за того, что, заходя в раздевалку в перерыве матча, он высказал вслух свои эмоции. На этот всплеск эмоций, наверное, у него были основания, учитывая то, что в первом тайме судья «пропустил» несколько нарушений на нём.

Сделал он это на испанском языке и без нецензурных слов! Сотрудники «Матч ТВ» сняли это исподтишка, из-за угла, в тот момент, когда наш футболист их не видел. После они отправили это видео в КДК. Этого им показалось мало, и они ещё сделали перевод на русский язык.

Мы считаем это доносительством и прекращаем, как клуб, всяческие контакты с «Матч ТВ», кроме обусловленных контрактом РПЛ и «Матч ТВ», — приводит слова Хашига официальный сайт «Краснодара».

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