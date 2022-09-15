Видеообзор матча Лиги чемпионов «Копенгаген» — «Севилья»

Вчера, 14 сентября, состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Копенгагеном» и «Севильей». Встреча проходила на стадионе «Паркен» в Дании. Команды не отметились забитыми мячами, игра завершилась со счётом 0:0.

Видеообзор матча «Копенгаген» — «Севилья»:

После двух туров команда Хулена Лопетеги с одним очком замыкает турнирную таблицу в квартете G группового этапа Лиги чемпионов. Датский клуб с аналогичным количеством очков располагается на третьем месте.

В одной группе с испанцами и датчанами выступают «Манчестер Сити» и «Боруссия» Дортмунд. В очном матче 2-го тура «горожане» оказались сильнее немецкой команды (2:1). Это позволяет подопечным Гвардиолы занимать первое место в группе (6 очков). «Боруссия» (3) — на 2-й строчке.