«Спартак» сыграет с «Факелом» в специальной форме в честь 875-летия Москвы
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«Спартак» выпустил специальную форму, посвящённую 875-летию Москвы. В этой экипировке красно-белые проведут матч 2-го тура группового этапа Кубка России по футболу с воронежским «Факелом».
На специальной форме изображено очертание столицы России, а под ним нанесена надпись: «Дорогая моя столица, золотой мой «Спартак-Москва».
Фото: телеграм-канал «Спартака»
Напомним, матч группового этапа Кубка России «Спартак» — «Факел» состоится сегодня, 15 сентября, в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Спартак» и «Факел» попали в кубковую группу с «Зенитом» и «Крыльями Советов». Воронежская команда имеет в своём активе ноль очков, все остальные коллективы набрали по три очка.
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