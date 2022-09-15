Молодёжная сборная России объявила состав на сентябрьский сбор и товарищеские матчи

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил итоговый состав молодёжной сборной России на сентябрьский сбор и товарищеские матчи с командами Беларуси и Казахстана.

Всего в список российской молодёжки вошли 23 футболиста:

Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Даниил Худяков («Локомотив»), Владислав Тороп (ЦСКА).

Защитники: Саба Сазонов, Александр Кутицкий (оба – «Динамо»), Виктор Мелёхин, Андрей Лангович (оба – «Ростов»), Виктор Александров («Пари НН»), Даниил Денисов («Спартак»), Сергей Волков («Краснодар 2»).

Полузащитники: Кирилл Кравцов («Сочи»), Артём Карпукас («Локомотив»), Сергей Бабкин, Артём Соколов (оба – «Крылья Советов»), Егор Пруцев («Црвена Звезда», Сербия), Ярослав Михайлов, Константин Шильцов (оба – «Пари НН»), Кирилл Щетинин («Ростов»), Юрий Железнов («Урал»), Ярослав Гладышев («Динамо»).

Нападающие: Владислав Яковлев (ЦСКА), Владислав Шитов («Крылья Советов»), Константин Тюкавин («Динамо»).

Отмечается, что из-за травм на сборе не смогут присутствовать вратарь «Зенита» Даниил Одоевский и защитник «Вильярреала» Антон Ефремов. Также восстановление продолжает полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев.

Напомним, молодёжная сборная России проведёт два товарищеских матча: с Беларусью (21 сентября) и Казахстаном (24 сентября).