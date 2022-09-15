Молодёжная сборная России объявила состав на сентябрьский сбор и товарищеские матчи

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил итоговый состав молодёжной сборной России на сентябрьский сбор и товарищеские матчи с командами Беларуси и Казахстана.
Всего в список российской молодёжки вошли 23 футболиста:
Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Даниил Худяков («Локомотив»), Владислав Тороп (ЦСКА).
Защитники: Саба Сазонов, Александр Кутицкий (оба – «Динамо»), Виктор Мелёхин, Андрей Лангович (оба – «Ростов»), Виктор Александров («Пари НН»), Даниил Денисов («Спартак»), Сергей Волков («Краснодар 2»).
Полузащитники: Кирилл Кравцов («Сочи»), Артём Карпукас («Локомотив»), Сергей Бабкин, Артём Соколов (оба – «Крылья Советов»), Егор Пруцев («Црвена Звезда», Сербия), Ярослав Михайлов, Константин Шильцов (оба – «Пари НН»), Кирилл Щетинин («Ростов»), Юрий Железнов («Урал»), Ярослав Гладышев («Динамо»).
Нападающие: Владислав Яковлев (ЦСКА), Владислав Шитов («Крылья Советов»), Константин Тюкавин («Динамо»).
Отмечается, что из-за травм на сборе не смогут присутствовать вратарь «Зенита» Даниил Одоевский и защитник «Вильярреала» Антон Ефремов. Также восстановление продолжает полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев.
Напомним, молодёжная сборная России проведёт два товарищеских матча: с Беларусью (21 сентября) и Казахстаном (24 сентября).
- 15 сентября 2022
-
15:23
-
15:20
-
15:15
-
15:14
-
15:07
-
15:00
-
14:51
-
14:48
-
14:40
-
14:31
-
14:30
-
14:20
-
14:12
-
14:02
-
14:02
-
14:00
-
13:49
-
13:40
-
13:39
-
13:33
-
13:25
-
13:18
-
13:15
-
13:10
-
13:06
-
12:52
-
12:37
-
12:35
-
12:31
-
12:19
-
12:15
-
12:05
-
12:01
-
12:00
-
12:00