Новичок «Динамо» Даса: С Йокановичем я работал больше семи лет назад — вообще не изменился

Защитник «Динамо» Эли Даса рассказал о работе с главным тренером клуба Славишей Йокановичем.
«В «Динамо» пришло много новых игроков. Надеюсь, что мы вместе как можно быстрее сыграемся и будем показывать отличный футбол.
С Йокановичем я работал больше семи лет назад. Но он вообще не изменился. Славиша не из тех людей, кто меняется со временем. У него очень строгий характер — мне это нравится. Работа с ним была отличным опытом. Очень рад, что мы снова воссоединились», — сказал Даса в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, израильтянин подписал контракт с московским клубом до конца сезона-2023/2024 с возможностью продления ещё на один год. Даса — капитан сборной Израиля. Он сыграл в составе национальной команды 48 матчей.
- 15 сентября 2022
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